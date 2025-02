Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma in seguito a uno scontro di gioco. E' successo durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino, valida per la 20^ giornata del campionato di Eccellenza Laziale. La nota dell'ospedale: "Ricoverato per lipotimia, non rischia la vita"