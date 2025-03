Kings League France: Maignan tra i presidenti

Dopo l'Italia, la Kings League approda anche in un altro Paese europeo, la Francia. Domenica 9 marzo è stata ufficializzata la creazione della nuova lega. Una delle otto squadre al via avrà come co-presidenti il portiere del Milan Maignan, il difensore del Barcellona Koundè e il centrocampista del Real Tchouameni. Coinvolti anche gli ex rossoneri Menez e Rami

Continua l'espansione della Kings League. Dopo il Mondiale disputato in Messico e l'avvio in Brasile e in Italia, domenica 9 marzo è stata ufficializzata la creazione della Kings League France. La Francia era già stata protagonista alla World Cup in Messico con la squadra Foot2Rue guidata dallo streamer Amine, che sarà anche uno dei presidenti coinvolti nella nuova sfida. Tra i protagonisti ci saranno altri content creator, influencer e addirittura calciatori in attività. La competizione si svolgerà a Parigi e a breve verranno rese note anche le date di svolgimento. Di seguito l’elenco dei presidenti delle otto squadre al via: