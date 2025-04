E' morto Hugo Gatti, mitico portiere del Boca

E' morto a 80 anni Hugo Gatti, ex portiere diventato idolo dei tifosi del Boca Juniors. Con la maglia degli Xeneizes vinse tre titoli argentini, due Libertadores e una Coppa Intercontinentale. Famoso per la sua eccentricità e per le uscite fuori dall'area di porta, è stato il recordman per presenze nel campionato argentino

L'Argentina piange Hugo Gatti, detto 'El Loco', morto all'età di 80 anni dopo un lungo ricovero in ospedale di oltre due mesi. Una grave polmonite associata ad una insufficienza renale le cause della morte che sono seguite a un intervento chirurgico all'anca. Gatti è stato un portiere di altissimo livello che ha giocato fino a 44 anni d'età. Detiene il record di partite giocate in prima divisione, con 765 match, in 25 anni (1962/88), tra Atlanta, River, Gimnasia, Unión e Boca Juniors. Ha il record di rigori parati tra i portieri argentini, con 26 e ha vinto in carriera 3 campionati argentini, 2 Coppe Libertadores e 1 Coppa Intercontinentale tutte con il Boca Juniors. Il soprannome 'El Loco' era dovuto al suo carattere istrionico e spesso polemista che lo portò, ad esempio, a rinunciare alla convocazione del Mondiale del 1978 con l'Argentina, giocato e vinto in casa, dopo aver perso il posto da titolare a beneficio di Fillol.