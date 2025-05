Nuovo Papa, inizia il Conclave: oggi prima fumata

Inizia il Conclave che dovrà decidere il successore di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori si isoleranno nella Cappella Sistina per le votazioni. Ieri si è tenuta l'ultima Congregazione generale. I cardinali hanno lanciato un appello per il cessate il fuoco e una pace "giusta e duratura" in "Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo". È stato anche "annullato l'Anello del Pescatore" di Bergoglio e si sono rotti i "sigilli" come da tradizione. Per oggi è attesa una sola fumata

COME FUNZIONA