Nuovo Papa, oggi inizia il Conclave: giornata LIVE

Via al Conclave per decidere il successore di Papa Francesco. Sono 133 cardinali elettori che nella Cappella Sistina si riuniranno per le votazioni. Ieri si è tenuta l'ultima Congregazione generale: dai cardinali hanno un appello per il cessate il fuoco e una pace "giusta e duratura" in "Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo". Oggi attesa una sola fumata: tutti gli aggiornamenti in diretta

CONCLAVE, COME FUNZIONA E L'AGENDA