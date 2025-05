Scudetto Primavera all'Inter: 3-0 alla Fiorentina

Fiorentina-Inter 0-3

21' Bovo, 81' Berenbruch, 88' Lavelli

Una finale trionfale per l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta che batte la Fiorentina e si aggiudica lo scudetto 2024-25. L'Inter la sblocca alla prima vera occasione. Una mischia davanti alla porta di Leonardelli porta prima alla traversa di Re Cecconi di testa e poi al tocco decisivo di Bovo che ribadisce in rete. La Fiorentina sembra in grado di replicare con Rubino che ci prova con il sinistro da dentro l'area: palla deviata in angolo. Poco dopo sempre Rubino ci riprova e scheggia la traversa direttamente su calcio di punizione. L'Inter si rifà viva ma Leonardelli para in due tempi su una conclusione di Berenbruch. al 76' l'occasione più importante dei viola per il pareggio con un tiro di Braschi respinto corto da Calligaris, bravo poi però a ribattere il tentativo di Balbo. Il finale è tutto di marca interista che in contropiede trova il raddoppio con Berenbruch che anticipa tutti sul secondo palo e batte Leonardelli. Il 3-0 arriva poco dopo con la firma del neo entrato Lavelli che parte in contropiede, si sposta il pallone e con il sinistro e batte il portiere viola