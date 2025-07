Il Messico si conferma, per la seconda edizione consecutiva, campione della Gold Cup, la competizione tra le migliori squadre dei paesi della Concacaf (Nord America, Centro e Caraibi). Nel 2023 aveva battuto in finale il Panama mentre, quest'anno, 'El Tricolor' ha avuto la meglio contro gli Stati Uniti per 2 a 1. Bel momento con Raul Jimenez che, al momento del pareggio, ha esultato ricordando Diogo Jota

Il Messico si ripete e vince la sua decima Gold Cup. Battuti infatti gli Stati Uniti (2-1) nella notte a Houston: decisivo il gol al 77' di Edson Alvarez , giocatore del West Ham e capitano dei messicani, nominato poi miglior giocatore del torneo. Gli uomini di Mauricio Pochettino avevano aperto le marcature portando in vantaggio gli Usa al quarto minuto grazie ad un colpo di testa di Chris Richards , difensore centrale del Crystal Palace. È stata una delle poche azioni pericolose degli americani in un primo tempo dominato dal "Tri" ( el Tricolor ) , che ha pareggiato poco prima della mezz'ora di gioco grazie al veterano (34 anni) Raul Jimenez , lanciato in profondità da Marcel Ruiz . Il Messico, con la sua decima vittoria, segna così un record nella competizione del centro e nord America - tra le migliori squadre dei paesi della Concacaf (Nord America, Centro e Caraibi). Questa finale, disputata davanti a circa 71.000 spettatori al NRG Stadium di Houston, è stata l'ottava tra centroamericani e statunitensi che, tra l'altro, sono co-organizzatori con il Canada della Coppa del Mondo 2026. Gli Usa hanno vinto sette volte il trofeo.

L'omaggio a Diogo Jota

L'attaccante del Fulham Raul Jimenez, autore del gol della qualificazione in finale contro l'Honduras (1-0) e del momentaneo pareggio contro gli Usa, ha reso omaggio al portoghese Diogo Jota con la sua celebre esultanza e una sua maglia stretta fra le mani. I due sono stati compagni di squadra al Wolverhampton dal 2018 al 2020. "È stato un compagno di viaggio fantastico per due anni con i Wolves. Ci siamo incontrati spesso, abbiamo condiviso momenti meravigliosi lì e siamo stati tra i giocatori chiave per il successo dei Wolves (con la promozione in Premier League ndr)".