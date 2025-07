Dopo il tanto atteso ritorno al Rosario Central, Angel Di Maria è intervenuto in conferenza stampa dove non è riuscito a trattenere la commozione: "Questo è ciò che volevo, tornare a giocare al Central. È qualcosa di molto, molto bello, che sognavo da molto tempo"

Dal Rosario Central al Rosario Central, Angel Di Maria è finalmente tornato nella sua Argentina. Nel mezzo Benfica, Manchester United, Real Madrid, PSG e non solo, ma sempre con l'intenzione di tornare a casa prima di dire addio al calcio giocato. Un'emozione grande e difficile da contenere, tanto che il Fideo in conferenza stampa non è riuscito a trattenere le lacrime: "Questo è ciò che volevo, tornare a giocare al Central. È qualcosa di molto, molto bello, che sognavo da molto tempo. Oggi mi stavo allenando e non potevo credere di essere lì, volevo ritirarmi al Central. Ma non penso al ritiro, penso a giocare. Il resto si vedrà più tardi".