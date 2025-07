Ma, come detto, la passione per Batman di Neymar non si limita alla Batmobile (cosa anche piuttosto logica da intuire): qui un dettaglio degli scarpini del brasiliano durante un Psg-St. Etienne del 2022 in Ligue 1. Logo dell'uomo pipistrello sugli scarpini e vittoria per 3-1… senza gol personali. Ne fece due Mbappé che, per inciso, ha una nota passione per le tartarughe ninja.