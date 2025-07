"Orgoglioso di far parte dello Swansea"

Snoop Dogg ha dichiarato: "Il mio amore per il calcio è ben noto, ma per me è speciale diventare comproprietario di un club come lo Swansea City. La storia del club e della zona mi ha davvero colpito. Sono orgoglioso di far parte dello Swansea City. Farò tutto il possibile per aiutare il club". Tom Gorringe, amministratore delegato dello Swansea City, ha dichiarato: "È molto emozionante per noi, come club di calcio, dare ufficialmente il benvenuto a Snoop Dogg come comproprietario e investitore dello Swansea City. Il suo divertimento e la sua passione per il calcio sono ben documentati e ha spesso espresso il desiderio di impegnarsi maggiormente in questo sport. Siamo lieti che creda che far parte dello Swansea City sia il modo giusto per realizzare questa ambizione. Dogg è appassionato di questo progetto e ci aiuta a continuare ad aumentare la visibilità del club presso un pubblico quanto più vasto possibile."