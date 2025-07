Buffon vince Premio Bancarella Sport 2025

Ancora una volta Gianluigi Buffon, simbolo intramontabile dello sport italiano, alza un trofeo. Questa volta però, non tra i pali di uno stadio, ma tra gli applausi e l'affetto dei librai e degli appassionati di letteratura sportiva: il sessantaduesimo Premio Bancarella Sport va a lui, grazie al libro "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi" (Mondadori), scritto con la sincerità e la profondità che solo chi ha vissuto grandi cadute e straordinarie rinascite può raccontare. Il verdetto, certificato dal notaio Sara Rivieri, non ha lasciato spazio a dubbi al termine dello spoglio pubblico in piazza della Repubblica a Pontremoli (Massa Carrara): 193 voti hanno incoronato il volume vincitore, consegnando a Buffon il San Giovanni di Dio, la scultura realizzata da Umberto Piombino, simbolo del premio e dei Librai erranti. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale si è detto sinceramente emozionato: "Non è il mio campo abituale, qui mi sento un po' a disagio - ha ammesso - ma ricevere un riconoscimento simile, per un libro così personale, mi onora profondamente". Ma la platea ha dimostrato di pensarla diversamente. Per i 289 votanti - tra librai indipendenti e giuria tecnica composta da giornalisti sportivi e panathleti - Gigi Buffon è stato il protagonista indiscusso di un'annata editoriale intensa. Dietro Buffon, con 160 voti, Paolo Piras con "Vertical. Il romanzo di Gigi Riva" (66thand2nd), toccante biografia del leggendario bomber del Cagliari. Medaglia di bronzo per Claudio Colombo e il suo "Giù la testa" (Hoepli), con 134 preferenze, ritratto dei due campioni del ring Muhammad Ali e George Foreman attraverso match di pugiato del 30 ottobre 1974 a Kinshasa. A seguire, "La mia vita controvento" di Reinhold Messner (Corbaccio, 128 voti), "Senna. Le verità" (Edizioni Minerva, 124) e "Gioco sporco" di Nicola Calathopoulos (Gallucci Editore), con 119 voti.