Infortunio per Lionel Messi e condizioni da valutare per il fuoriclasse argentino. Messi è dovuto uscire dal campo dopo soli 11 minuti, nel match di Leagues Cup tra l’Inter Miami e i messicani del Necaxa, al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Il 38enne attaccante ha avuto un problema alla parte superiore della gamba destra o all'inguine prima di uscire con le proprie forze e di dirigersi verso gli spogliatoi, accompagnato dallo staff sanitario dell’Inter Miami. Nello specifico, nell’azione che lo ha portato a farsi male, Messi ha preso palla e ha dribblato verso la linea difensiva del Necaxa, ma è inciampato nella parte alta dell'area e si è scontrato con il difensore dei messicani Alexis Pena, per poi cadere a terra, battendo le mani sul campo per la frustrazione mentre la palla veniva allontanata.

