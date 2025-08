In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky arrivano anche le amichevoli estive del Napoli, live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l'Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women's Cup in diretta su Sky e in streaming su NOW CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Amichevole di prestigio per il Palermo, con lo stadio Renzo Barbera teatro dell'Anglo-Palermitan Trophy. Sabato 9 agosto, alle 21, appuntamento con la sfida tra i rosanero di Filippo Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola, da vivere su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Napoli e Sassuolo in campo Dopo la parentesi Dimaro, il Napoli campione d'Italia scende in campo a Castel di Sangro (tappa del secondo ritiro azzurro) per ulteriori test prestagionali. Appuntamento sabato 9 agosto, alle 19, con la sfida contro il Girona e il giorno dopo, domenica 10 agosto, alle 11, contro il Sorrento. Ulteriore amichevole giovedì 14 agosto alle 18 contro l'Olympiakos. I match contro le avversarie internazionali degli uomini di Antonio Conte saranno disponibili in pay-per-view su Sky Sport 251, quello contro il Sorrento sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW. Giornate di test precampionato anche per il Sassuolo di Fabio Grosso: domani, alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, la sfida contro l'Empoli allo stadio Carlo Castellani. Sabato 9 agosto, alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW, il match internazionale allo Stade Francis-Le Blé contro il Brest.

Women's Cup In campo femminile, invece, tutto pronto per l'inizio della Women's Cup. Il torneo internazionale, in scena all'Arena Civica di Milano dal 14 al 17 agosto 2025, avrà quattro squadre protagoniste: Inter, Juventus, Como e Atletico Madrid. Primi due incontri in programma giovedì 14 agosto: alle 17, live su Sky Sport Calcio e NOW, la sfida tra Juventus e Como; alle 20 – stesso canale - quella tra le padrone di casa e l'Atletico Madrid. Domenica 17 agosto, alle 17, la finale per il terzo posto live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Mix e NOW, mentre alle 20 il match che assegnerà il torneo, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW.