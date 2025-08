Bisognerà attendere una settimana in più per l'inizio del campionato in Germania, fissato tra il 22 e 24 agosto. Stagione in terra tedesca che sarà aperta dal Bayern Monaco, campione in carica, che ospiterà il Lipsia venerdì 22 alle 20.30. Tutte le altre gare andranno in scena sabato 23 alle 15.30, fatta eccezione per St Pauli-Borussia Dortmund (in campo alle 18.30) e per i due classici posticipi della domenica, con Moenchengladbach-Amburgo a chiudere il programma. L'ultimo turno di campionato, invece, si giocherà il 16 maggio 2026.



Ecco il calendario della prima giornata: