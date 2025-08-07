Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trofeo Kopa 2025, i 10 finalisti per il premio di miglior under 21: c'è Yildiz

il premio fotogallery
12 foto

C'è anche Kenan Yildiz tra i dieci giocatori candidati al Trofeo Kopa, il premio che annualmente viene assegnato al miglior giocatore under 21. Oltre all'attaccante della Juventus, in lizza ci sono anche - tra gli altri - Lamine Yamal (che ha già vinto il Kopa lo scorso anno), Dean Huijsen e Désiré Doué. Di seguito tutti i candidati al Trofeo Kopa 2025, sia al maschile che al femminile

CANDIDATI: TROFEO YASHIN TROFEO CRUYFF

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza