Trofeo Kopa 2025, i 10 finalisti per il premio di miglior under 21: c'è Yildiz
C'è anche Kenan Yildiz tra i dieci giocatori candidati al Trofeo Kopa, il premio che annualmente viene assegnato al miglior giocatore under 21. Oltre all'attaccante della Juventus, in lizza ci sono anche - tra gli altri - Lamine Yamal (che ha già vinto il Kopa lo scorso anno), Dean Huijsen e Désiré Doué. Di seguito tutti i candidati al Trofeo Kopa 2025, sia al maschile che al femminile
- Ruolo: difensore
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Lille
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Paris Saint Germain
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Palmeiras/Chelsea
- Ruolo: difensore
- Squadra: Bournemouth/Real Madrid
- Ruolo: difensore
- Squadra: Arsenal
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Porto
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Paris Saint Germain
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Juventus
- Michelle Agyemang (Inghilterra - Arsenal)
- Linda Caicedo (Colombia - Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Olanda - Chelsea)
- Vicky Lopez (Spagna - Barcellona)
- Claudia Martinez Ovando (Paraguai - Club Olimpia)
