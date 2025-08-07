C'è anche Kenan Yildiz tra i dieci giocatori candidati al Trofeo Kopa, il premio che annualmente viene assegnato al miglior giocatore under 21. Oltre all'attaccante della Juventus, in lizza ci sono anche - tra gli altri - Lamine Yamal (che ha già vinto il Kopa lo scorso anno), Dean Huijsen e Désiré Doué. Di seguito tutti i candidati al Trofeo Kopa 2025, sia al maschile che al femminile

CANDIDATI: TROFEO YASHIN - TROFEO CRUYFF