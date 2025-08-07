Trofeo Yashin 2025: Donnarumma e Sommer in corsa al premio per miglior portiere
Svelati i dieci candidati al Trofeo Yashin, il premio che viene assegnato annualmente al miglior portiere. In corsa c'è Gianluigi Donnarumma, vincitore della Champions League e finalista al Mondiale per Club con il Paris Saint Germain. Tra i finalisti anche Yann Sommer dell'Inter. Di seguito l'elenco completo dei candidati
- ALISSON BECKER (Liverpool)
- YASSINE BOUNOU (Al-Hilal)
- LUCAS CHEVALIER (Lille)
- THIBAUT COURTOIS (Real Madrid)
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Paris Saint Germain)
- EMILIANO MARTINEZ (Aston Villa)
- JAN OBLAK (Atletico Madrid)
- DAVID RAYA (Arsenal)
- MATZ SELS (Nottingham Forest)
- YANN SOMMER (Inter)
- Daphne Van Domselaar (Olanda - Arsenal)
- Ann-Katrin Berger (Germania - Gotham)
- Cata Coll (Spagna - Barcellona)
- Hannah Hampton (Inghilterra - Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria - Brighton)
