Cristiano Ronaldo, tripletta con l'Al Nassr contro il Rio Ave

al nassr

Vittoria convincente dell'Al-Nassr, che ha battuto il Rio Ave 4-0 allo stadio Algarve in amichevole. La formazione di Jorge Jesus ha sbloccato il risultato con un gol di Mohamed Simakan, ma il grande protagonista del match è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta: ha segnato in tre modi diversi, ovvero su azione (destro sotto l'incrocio), di testa e su rigore. In campo anche l'ex Milan Joao Félix, che ha firmato due assist e si è procurato il rigore del definitivo 4-0, realizzato appunto da CR7

