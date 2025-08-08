Serie D 2025 2026, calendario e partite della 1^ giornata di tutti i gironi
È stato svelato il calendario della Serie D per la regular season della stagione 2025-26. Per il Milan Futuro debutto casalingo contro il Leon: ecco le partite in programma nella 1^ giornata, girone per girone
- La regular season si giocherà dal 7 settembre al 3 maggio.
- Due le pause previste: la sosta invernale a fine dicembre (a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno) e quella tra il 9 e il 21 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.
- Due anche i turni infrasettimanali in programma: il 24 settembre, per la 4^ giornata, e il 2 aprile, per la 30^ giornata.
- Le partite delle prime sette giornate e delle ultime sei si disputeranno alle ore 15, dall'8^ alla 28^ giornata l'orario di inizio sarà alle 14.30
- Chisola-Cairese
- Club Milano-Derthona
- Gozzano-Asti
- Imperia-Varese
- Lavagnese-Biellese
- Ligorna-Celle Varazze
- Sestri Levante-Saluzzo
- Vado-Sanremese
- Valenzana Mado-Novaromentin
- Breno-Castellanzese
- Caldiero Terme-Pavia
- ChievoVerona-Scanzorosciate
- Folgore Caratese-Varesina
- Milan Futuro-Leon
- Nuova Sondrio-Brusaporto
- Oltrepo-Vogherese
- Real Calepina-Villa Valle
- Virtus CiseranoBergamo-Casatese Merate
- Adriese-Luparense
- Bassano-Legnago Salus
- Calvi Noale-Brian Lignano
- Campodarsego-Union Clodiense Chioggia
- Conegliano-Cjarlins Muzane
- Este-Obermais
- Mestre-San Luigi
- Portogruaro-Treviso
- Vigasio-Unione La Rocca Altavilla
- Correggese-Cittadella Vis Modena
- Lentigione-Crema
- Palazzolo-Rovato Vertovese
- Piacenza-Desenzano
- Pistoiese-Imolese
- Progresso-Pro Sesto
- San Giuliano City-Sasso Marconi
- Sant'Angelo-Trevigliese
- Tuttocuoio-Tropical Coriano
- Foligno-Aquila Montevarchi
- Follonica Gavorrano-Cannara
- Ghiviborgo-Camaiore
- Prato-Orvietana
- San Donato Tavarnelle-Sporting Trestina
- Seravezza-Grosseto
- Siena-Tau Altopascio
- Terranuova Traiana-Poggibonsi
- Vivi Altotevere Sansepolcro-Scandicci
- Ancona-Ostia Mare
- Atletico Ascoli-L'Aquila
- Castelfidardo-Inter Sm Sammaurese
- Chieti-Forsempronese
- Giulianova-Sora
- Maceratese-Vigor Senigallia
- Recanatese-Notaresco
- San Marino-Termoli
- Unipomezia-Teramo
- Albalonga-Olbia
- Cos Sarrabus Ogliastra-Sassari Lattedolce
- Cassino-Ischia
- Montespaccato-Scafatese
- Nocerina-Trastevere
- Palmese-Anzio
- Budoni-Monastir
- Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana
- Valmontone-Atletico Lodigiani
- Città di Fasano-Afragolese
- Fidelis Andria-Ferrandina
- Flegrea Puteolana-Gravina
- Francavilla-Manfredonia
- Heraclea-Puteoli Real Normanna
- Nardò-Paganese
- Sarnese-Pompei
- Taurus Acerrana-Martina
- Virtus Francavilla-Barletta
- Castrumfavara-Reggina
- Gelbison-Sambiase
- Messina-Athletic Palermo
- Nissa-Milazzo
- Nuova Igea Virtus-Sancataldese
- Ragusa-Enna
- Savoia-Città di Gela
- Vibonese-Paternò
- Vigor Lamezia-Città di Acireale