Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gran gol di Di Maria in Rosario Central-Newell's Old Boys. VIDEO

VIDEO

Angel Di Maria è stato il grande protagonista del derby di Rosario. L'argentino, infatti, ha realizzato una rete spettacolare su calcio di punizione all'82' che ha deciso la partita 

Con una punizione da fuori area potente, precisa, disegnata con il pennello, Angel di Maria ha deciso la vittoria del Rosario Central, nel derby concluso 1 a 0 con lo storico rivale cittadino, quel Newell's Old Boys che ha allevato invece il talento di Lionel Messi. Un gesto tecnico che non lascia spazio a dubbi e che ha riscosso l'ammirazione unanime di tifosi ed esperti. "Golazo incredibile", "Di Maria nella leggenda", "Gol da sogno". I titoli dei giornali oggi sono tutti per lui.

"Felice nel posto dove volevo tornare"

"Ho sofferto molto insieme alla mia famiglia per compiere questo sogno, il sogno di poter giocare ogni settimana nel Gigante di Arroyito (lo stadio del Rosario Central). Questa vittoria è anche per loro. La vita mi ha portato da molte parti e oggi sono felice nel posto dove volevo tornare", ha dichiarato in lacrime e ancora incredulo al termine della partita il giocatore che pure ha vestito le magliette dei maggiori club europei, dal Manchester United al Real Madrid, dal Paris Saint Germain alla Juventus e al Benfica.

Calcio: altre notizie

Dove vedere Como-Lazio in tv

guida tv

La partita Como-Lazio della 1^ giornata di Serie A, si gioca domenica 24 agosto alle ore 18.30 e...

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv

guida tv

La partita tra Cagliari e Fiorentina si gioca domenica 24 agosto alle 18.30 e sarà in diretta...

Magia di Di Maria, gran gol al derby di Rosario

VIDEO

Angel Di Maria è stato il grande protagonista del derby di Rosario. L'argentino, infatti, ha...

Chivu: "Allegri ha ragione, Napoli favorito"

inter

L'allenatore dell'Inter alla vigilia della prima di campionato: "Lookman? Avevamo scelto qualche...

Challenge contro il suo giocatore: caos FVS in C

la ricostruzione

L'episodio durante Carpi-Juve Next Gen in C. Il difensore del Carpi Lombardi riceve la seconda...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE