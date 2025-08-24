Angel Di Maria è stato il grande protagonista del derby di Rosario. L'argentino, infatti, ha realizzato una rete spettacolare su calcio di punizione all'82' che ha deciso la partita

Con una punizione da fuori area potente, precisa, disegnata con il pennello, Angel di Maria ha deciso la vittoria del Rosario Central , nel derby concluso 1 a 0 con lo storico rivale cittadino, quel Newell's Old Boys che ha allevato invece il talento di Lionel Messi. Un gesto tecnico che non lascia spazio a dubbi e che ha riscosso l'ammirazione unanime di tifosi ed esperti. "Golazo incredibile", "Di Maria nella leggenda", "Gol da sogno". I titoli dei giornali oggi sono tutti per lui.

"Felice nel posto dove volevo tornare"

"Ho sofferto molto insieme alla mia famiglia per compiere questo sogno, il sogno di poter giocare ogni settimana nel Gigante di Arroyito (lo stadio del Rosario Central). Questa vittoria è anche per loro. La vita mi ha portato da molte parti e oggi sono felice nel posto dove volevo tornare", ha dichiarato in lacrime e ancora incredulo al termine della partita il giocatore che pure ha vestito le magliette dei maggiori club europei, dal Manchester United al Real Madrid, dal Paris Saint Germain alla Juventus e al Benfica.