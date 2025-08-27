"Da giugno il mio mondo è stravolto. Quando guardo le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, e vedo nei loro occhi la sofferenza. Sapere che posso far soffrire queste persone è il mio cruccio maggiore", inizia così la prima intervista dopo quasi due mesi dall'annuncio della malattia di Igor Protti. L'ex bomber ha un tumore e ha cominciato le cure dopo la prima operazione. A Il Tirreno ha raccontato come convive, ormai da qualche mese, con la malattia: "Ormai da due mesi convivo coi miei problemi. Alcuni giorni sono più facili, altri molto più difficili. Ho paura e non ho nessun problema ad ammetterlo. La paura è un sentimento naturale, ti aiuta nella sopravvivenza. È vero, magari da fuori mi hanno sempre visto come un guerriero indistruttibile, ma sono un uomo e ho sempre avuto le mie debolezze. Anche quando ero calciatore, ma questa è una paura diversa. Paura di guardare al futuro. Mi sentivo immortale. Ho passato giornate intere pensando al futuro, senza godermi il presente".