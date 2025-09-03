A seguito del caso del portiere di Under 14 picchiato in campo da un genitore a Collegno, nell'area metropolitana di Torino, Gianluigi Buffon ha voluto scrivere una lettera. L'ex portiere e oggi Capo Delegazione della Nazionale si è rivolto proprio al 13enne vittima dell'episodio e che ha riportato una frattura del malleolo e una sospetta frattura allo zigomo. "Sono senza parole... - ha scritto Buffon alla Gazzetta dello Sport -. Letteralmente sbalordito per ciò che è accaduto. Anzi, soprattutto disorientato, perché i comportamenti che ormai troppo spesso si ripetono sui campi di calcio, o ai margini di quest’ultimi, invitano a riflessioni molto più profonde rispetto a un istintivo e normale sdegno. Dobbiamo fare qualcosa che sia realmente potente e forte, che riporti la ragione, il rispetto e l’umanità al centro delle nostre esistenze. Questi atti barbari e disumani hanno radici profonde di disagio, mancanza di educazione e assenza totale di autocontrollo.



Quale sia la medicina non saprei, ma non possiamo accettare inermi un decadimento culturale, sociale, comportamentale di tale portata. Detto questo, voglio mandare un abbraccio enorme e un augurio di pronta guarigione al mio collega-portierone, consigliandogli di rispondere alla violenza col perdono, perché solo con scelte così controtendenza si può provare a debellare tanta bestialità e creare un mondo e un ambiente migliore".