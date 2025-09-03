Buffon al portiere picchiato dal padre avversario: "Se puoi, perdonalo. Basta violenza"la lettera
Il Capo Delegazione degli azzurri, attraverso la Gazzetta dello Sport, ha scritto una lettera al portiere dell'U-14 picchiato da un padre di 40 anni nel corso dell'ultimo weekend: "Sono senza parole - scrive -. Non possiamo accettare inermi un decadimento culturale, sociale, comportamentale di tale portata. Un augurio di pronta guarigione al mio collega-portierone, consigliandogli di rispondere alla violenza col perdono"
A seguito del caso del portiere di Under 14 picchiato in campo da un genitore a Collegno, nell'area metropolitana di Torino, Gianluigi Buffon ha voluto scrivere una lettera. L'ex portiere e oggi Capo Delegazione della Nazionale si è rivolto proprio al 13enne vittima dell'episodio e che ha riportato una frattura del malleolo e una sospetta frattura allo zigomo. "Sono senza parole... - ha scritto Buffon alla Gazzetta dello Sport -. Letteralmente sbalordito per ciò che è accaduto. Anzi, soprattutto disorientato, perché i comportamenti che ormai troppo spesso si ripetono sui campi di calcio, o ai margini di quest’ultimi, invitano a riflessioni molto più profonde rispetto a un istintivo e normale sdegno. Dobbiamo fare qualcosa che sia realmente potente e forte, che riporti la ragione, il rispetto e l’umanità al centro delle nostre esistenze. Questi atti barbari e disumani hanno radici profonde di disagio, mancanza di educazione e assenza totale di autocontrollo.
Quale sia la medicina non saprei, ma non possiamo accettare inermi un decadimento culturale, sociale, comportamentale di tale portata. Detto questo, voglio mandare un abbraccio enorme e un augurio di pronta guarigione al mio collega-portierone, consigliandogli di rispondere alla violenza col perdono, perché solo con scelte così controtendenza si può provare a debellare tanta bestialità e creare un mondo e un ambiente migliore".
La ricostruzione dei fatti
Al termine di un match Under 14 tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese è scoppiata una lite in campo. Alcuni calciatori, tra cui il portiere del Volpiano Pianese, sono venuti alle mani inscenando una rissa. Un genitore di un ragazzo del Carmagnola ha raggiunto il portiere del Volpiano e lo ha aggredito colpendolo al volto. Il tredicenne ha riportato la frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo. Il padre aggressore è stato denunciato per lesioni. Il giudice sportivo dovrebbe esprimersi il 4 settembre