Il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni non è riuscito a trattenere le lacrime in conferenza stampa, dopo una domanda sul futuro di Messi in nazionale: "Aver condiviso il campo con lui, passargli la palla è stato incredibile. È emozionante aver condiviso la vittoria della Coppa del Mondo con Leo. Quello che succederà domani sarà emozionante. E se sarà davvero l’ultima, faremo in modo che ne giochi ancora una nel nostro paese. E bisogna godersela". La partita al Monumental di Buenos Aires contro il Venezuela potrebbe essere l’ultima partita di Lionel Messi con la nazionale sul suolo argentino.