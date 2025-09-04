Esplora tutte le offerte Sky
Scaloni annuncia l'ultima partita di Messi con l'Argentina in casa e si emoziona

Il commissario tecnico dell'Albiceleste si è fatto scappare le lacrime durante la conferenza stampa prima di Argentina-Venezuela, che potrebbe essere l'ultima partita in casa di Leo Messi

Il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni non è riuscito a trattenere le lacrime in conferenza stampa, dopo una domanda sul futuro di Messi in nazionale: "Aver condiviso il campo con lui, passargli la palla è stato incredibile. È emozionante aver condiviso la vittoria della Coppa del Mondo con Leo. Quello che succederà domani sarà emozionante. E se sarà davvero l’ultima, faremo in modo che ne giochi ancora una nel nostro paese. E bisogna godersela". La partita al Monumental di Buenos Aires contro il Venezuela potrebbe essere l’ultima partita di Lionel Messi con la nazionale sul suolo argentino.

 

El Diez

Dopo il ritiro di Juan Román Riquelme nel 2009, Messi ricevette la leggendaria maglia numero 10 dell’Argentina. Alla sua prima partita con quel numero sulle spalle, l’Argentina travolse il Venezuela 4-0 al Monumental di Buenos Aires, con Messi protagonista di un gol e un assist. Dal Venezuela al Venezuela, dal Monumental al Monumental: la storia di uno dei numeri 10 più famosi della storia del calcio sembra scritta.

