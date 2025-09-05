Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scontri tra tifosi, Independiente fuori dalla Coppa Sudamericana

sudamerica

E' arrivata la decisione della Conmebol, dopo i violenti scontri dello scorso 20 agosto ad Avellaneda negli ottavi della Coppa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile. La squadra argentina è stata squalificata dalla competizione, mentre i cileni - che accedono ai quarti - non avranno i loro tifosi per 7 partite in casa e 7 in trasferta

LE FOTO DEGLI SCONTRI

La Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) ha squalificato l'Independiente dalla Coppa Sudamericana, dopo l'annullamento della partita di ritorno degli ottavi di finale tra la squadra argentina e i cileni dell'Universidad de Chile, sospesa il 20 agosto a causa dei gravi incidenti sugli spalti dello stadio di Avellaneda, nella provincia di Buenos Aires. L'Universidad de Chile giocherà i quarti di finale della Coppa Sudamericana contro l'Alianza Lima, ma lo farà senza i suoi tifosi per sette partite in casa e per altrettante in trasferta. Inoltre, la Conmebol ha imposto multe di 250.000 dollari ai due club e ha chiesto esplicitamente che esponessero un cartello con la scritta "Basta razzismo, discriminazione e violenza". La gara tra Independiente e Universidad de Chile era stata interrotta pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, con attacchi da parte di tifosi cileni agli avversari della squadra di casa. Il culmine è stato raggiunto quando un gruppo di ultras dell'Independiente ha fatto irruzione negli spalti riservati agli ospiti aggredendoli con violenza. 

Calcio: altre notizie

Scontri, Independiente fuori da Coppa Sudamericana

sudamerica

E' arrivata la decisione della Conmebol, dopo i violenti scontri dello scorso 20 agosto ad...

Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi su Sky

stasera su sky

Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a martedì 9 settembre, con le...

Tottenham, il presidente Daniel Levy si dimette

Premier League

Daniel Levy si dimette da presidente del Tottenham dopo 25 anni. Il club ha annunciato le...

Caso Collegno, un anno al portiere 13enne

giudice sportivo

Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, picchiato da un genitore di un ragazzino...

Nkunku: "Non vedo l'ora di giocare con Leao"

milan

Giornata di presentazioni in casa Milan con i due nuovi acquisti Christopher Nkunku e David Odogu...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE