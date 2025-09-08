Esplora tutte le offerte Sky
Haaland sbatte contro il pullman della Norvegia: tre punti di sutura al labbro

norvegia
©Ansa

La stella del Manchester City è stato protagonista di un infortunio molto particolare al rientro dall'amichevole della Norvegia contro la Finlandia. L'attaccante è stato colpito dal portellone dell'autobus ed è stato subito soccorso dal medico sociale

YAMAL IN TURCHIA PERDE IL PASSAPORTO

Dopo l'amichevole vinta 1-0 contro la Finlandia, (proprio con un gol di Haaland su rigore) la nazionale norvegese è rientrata in hotel. Haaland è sceso dal pullman ed è stato colpito dal portellone all'altezza del labbro. Secondo quanto riportato dai presenti Haaland avrebbe urlato dal dolore prima di essere soccorso dal medico sociale. Lo scontro accidentale gli ha lasciato lividi e tre punti di sutura. Una volta rientrato in albergo il giocatore del City ha postato sui suoi social i selfie post-incidente, scherzandoci su.

