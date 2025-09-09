US Palmese, il film dei Manetti bros. oggi su Sky

Il nuovo film dei Manetti bros. con protagonista Rocco Papaleo, arriva in prima tv stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. E' l'avventura di un’intera comunità che si mobilita per salvare la propria squadra di calcio, coinvolgendo una star internazionale del pallone caduta in disgrazia

Arriva in prima TV su Sky Cinema il nuovo film dei Manetti bros. US Palmese, una favola sportiva tenera e irresistibile, ambientata nel cuore del Sud Italia, firmata da due maestri del cinema di genere italiano con protagonista Rocco Papaleo, in onda martedì 9 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Nel cast Rocco Papaleo e Claudia Gerini Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, i Manetti bros. e Carlo Macchitella, US Palmese racconta l’incredibile avventura di un’intera comunità che si mobilita per salvare la propria squadra di calcio, coinvolgendo – con una colletta popolare – una star internazionale del pallone caduta in disgrazia. Una storia d’amicizia, riscatto e identità che mescola commedia e sport, girata a Palmi, in Calabria, luogo d’origine dei registi. Con il loro stile unico, i Manetti firmano un film dal sapore popolare e sincero, dove il calcio torna ad essere passione, impegno collettivo e occasione di rinascita. Una parabola moderna che guarda alle emozioni più vere dello sport, ambientata nei campetti polverosi di provincia, dove ogni dribbling può cambiare il destino di una squadra – e di un paese. Nel cast, oltre a Rocco Papaleo, troviamo Blaise Afonso, Giulia Maenza e Claudia Gerini, qui nei panni di una determinata dirigente calcistica pronta a tutto pur di riportare in alto i colori della sua città.

I volti Sky Sport nel film dei Manetti bros. Il film vede anche la partecipazione straordinaria di volti noti di Sky Sport: da Alessandro Bonan – alla guida di studi di calcio registrati ad hoc - e Gianluca Di Marzio a Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Paolo Condò, fino all’inviata speciale dal campo di Palmi Marina Presello. Completano il quadro le telecronache esclusive di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e della coppia Compagnoni–Marchegiani.