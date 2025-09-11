Niccolò Omini ha intervistato il Ct della Slovacchia ed ex-allenatore del Napoli Francesco Calzona nell'ultima puntata di Euro Show. Il tecnico ha parlato della straordinaria vittoria contro la Germania nelle qualificazioni al Mondiale 2026 e delle squadre favorite alla vittoria della prossima Serie A: "Contro la Germania abbiamo fatto la partita perfetta. Napoli? Una delle favorite allo scudetto" LA TERZA GIORNATA DI SERIE A

Il Ct della Slovacchia Francesco Calzona si racconta in esclusiva a Sky Sport nel programma Euro Show con Niccolò Omini: dalle emozioni della vittoria sulla Germania e la situazione della sua Slovacchia, alle sue valutazioni sulla prossima stagione di Serie A. Calzona non nasconde la soddisfazione per la posizione nel girone A: "Sono contento della situazione attuale ma ancora non abbiamo fatto niente. Mancano 4 partite difficilissime, sono contento ma aspetto la fine per poter gioire".

Calzona: "Stiamo proponendo un buon calcio" La vittoria contro la Germania è uno dei ricordi più belli di questa avventura slovacca, anche per la complessità della partita: "Molti parlavano degli infortuni della squadra di Nagelsmann, ma noi siamo un piccolo paese e ci mancavano ben sette giocatori fondamentali. Eravamo in una situazione di difficoltà enorme, molto più della Germania che aveva lasciato fuori per scelta tecnica calciatori di alto valore. Noi siamo abituati a giocare sempre in emergenza, e proprio per questo non volevo sentire alibi dalla mia squadra. Chi è sceso in campo ha dato il massimo e alla fine abbiamo fatto la partita perfetta". L’emozione di vincere in casa, davanti ai propri tifosi, resta indelebile. "Una gioia immensa", racconta Calzona. "Il popolo slovacco è tradizionalmente un po’ freddo, ma in questi tre anni siamo riusciti a riportare la gente allo stadio. Contro la Germania era tutto esaurito e questo è stato per noi una grande soddisfazione. Stiamo proponendo un buon calcio e questa è la strada giusta per ottenere risultati e far innamorare i tifosi".

Calzona e il rapporto con 'Marechiaro' Hamsik Il bilancio del lavoro svolto finora è più che positivo, ma Calzona sottolinea che il merito non è solo suo: "Stiamo facendo un buon lavoro, ma ho un grande staff che lavorano ogni giorno per fare il meglio possibile. La Federazione mi mette nelle migliori condizioni per lavorare: ci sono tutti i presupposti per cercare di dare soddisfazioni alla nostra gente." Impossibile non parlare di Marek Hamšík, presenza fondamentale nel suo staff. "Marek è stato determinante, è stato lui a chiamarmi e davvero non potevo dire di no. Con lui ho un rapporto fantastico, sia professionale che umano. Mi dà una grande mano negli allenamenti, è un ragazzo molto competente. In questi giorni ha anche conseguito il diploma Uefa Pro. È sia una risorsa importante per il nostro lavoro che un grande amico".

De Bruyne, un giocatore completo Il discorso si sposta poi sul Napoli, squadra che Calzona ha allenato per 16 partite nel 2024. Parlando della squadra di Conte, il tecnico non nasconde il suo entusiasmo: "Credo che il Napoli abbia fatto il mercato migliore quest’estate. Oltre a De Bruyne, ha inserito giocatori di grande prospettiva. È sicuramente una delle favorite, anche se ci sono sette-otto squadre attrezzate per far bene. Chiaramente confermarsi è sempre difficile, ma sono convinto che il Napoli sarà competitivo sia in campionato che nelle coppe europee". Nel parlare dei nuovi acquisti degli azzurri, Calzona non nasconde i suoi pensieri sul neo-acquisto belga. "Io ho un debole per De Bruyne, lo ritengo un giocatore completo sotto tutti gli aspetti e l’ho anche votato per il Pallone d’Oro. La mia stima per lui è davvero immensa." Anche su Højlund ha parole di elogio: "Mi piace molto perché è un giocatore che sa giocare con la squadra. Il Napoli ora tra lui, Lucca e Lukaku ha delle punte di assoluto livello."