Conceiçao-Inzaghi, il 'derby' si sposta in Arabia

Sergio Conceiçao nuovo allenatore dell'Al-Ittihad: in Arabia ancora 'derby' con InzaghiSAUDI EL CLASICO
Nemmeno un anno dopo sarà ancora derby, non nel senso stretto del termine, ma gli ex di Milan e Inter si giocheranno il "Saudi El Clasico". Conceiçao è da poco il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad e affronterà il prossimo 24 ottobre l'Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi. Di nuovo di fronte dopo i successi da compagni di squadra con la Lazio e dopo un trend decisamente a favore del portoghese nei recenti derby di Milano
Un 3-0 netto, dopo il pareggio dell'andata, Sergio Conceiçao in finale di Coppa Italia (poi persa contro il Bologna) e Simone Inzaghi fuori da uno degli obiettivi stagionali, il primo dei tre non centrati in quella, che solo qualche settimana dopo, si scoprirà essere l'ultima stagione sulla panchina dell'Inter. Gli ex amici e compagni di squadra nella Lazio scudettata di Eriksson si ritroveranno a latitudini forse impensabili fino a qualche mese fa, in un match esotico, ma impreziosito proprio dalla presenza dei due. La carriera di Sergio Conceiçao è ripartita solo qualche ora fa dalla sua nuova avventura saudita alla guida dell'Al-Ittihad, subentrato a Laurent Blanc, con un terzo posto in classifica e una lunghezza di vantaggio sull'Al-Hilal di Simone. Insomma già uno snodo fondamentale per una stagione in cui la squadra da battere sarà l'Al Nassr. E come per il primo confronto tra i due nel derby di Milano, è ancora Conceiçao il subentrato e Inzaghi il mister che ha potuto plasmare con più tempo a disposizione la squadra. Stessa situazione nella quale i due allenatori si ritrovarono in Supercoppa italiana nella scorsa stagione, stesse latitudini, si giocò a Riad e vinse clamorosamente in rimonta (da 0-2 a 3-2) l'allora milanista.
FOTO: X @ittihad_en
Conceiçao in Arabia: c'è la firma con l'Al-Ittihad
Sergio Conceição riparte dall'Arabia Saudita. L'ex allenatore del Milan ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2028 con l'Al-Ittihad, club in cui giocano Kanté e Benzema. 'La vittoria non è un opzione, è un'identità che ci definisce. I rivali possono cambiare e gli alleati possono cadere, ma i campioni restano. Sono venuto per costruire la gloria con l'Al-Ittihad', ha dichiarato nel video di presentazione.
La Lazio, quella sfida col Porto e i derby milanesi
La storia si ripete e per Simone, la sfida a Conceiçao, almeno per quanto riguarda i derby, resta un tabù da sfatare. Nella scorsa stagione furono ben quattro i confronti, con due vittorie dei rossoneri di Sergio (3-2 in Supercoppa e 3-0 in Coppa Italia) e due pareggi (entrambi per 1-1 in campionato e in Coppa Italia, con il Milan sempre in vantaggio per primo). Insomma, Inzaghi resta a caccia di quel successo che contro Sergio manca dalla sfida tra Inter e Porto agli ottavi di Champions League 2023 quando l'Inter vinse a San Siro per 1-0 e impattò al Do Dragao 0-0 contro i portoghesi che colpirono due pali con Grujic e Taremi, mandando su tutte le furie Conceiçao. A fine gara, l'allora allenatore del Porto, non strinse la mano a Inzaghi andando direttamente negli spogliatoio. Il 24 ottobre prossimo si ritroveranno di fronte, ancora una volta, non in un derby nel senso stretto del termine ma in quello che viene definito come "Saudi El Clasico", una sfida da non perdersi e soprattutto da non perdere.