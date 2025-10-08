Conceiçao-Inzaghi, il 'derby' si sposta in Arabia

Nemmeno un anno dopo sarà ancora derby, non nel senso stretto del termine, ma gli ex di Milan e Inter si giocheranno il "Saudi El Clasico". Conceiçao è da poco il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad e affronterà il prossimo 24 ottobre l'Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi. Di nuovo di fronte dopo i successi da compagni di squadra con la Lazio e dopo un trend decisamente a favore del portoghese nei recenti derby di Milano

Un 3-0 netto, dopo il pareggio dell'andata, Sergio Conceiçao in finale di Coppa Italia (poi persa contro il Bologna) e Simone Inzaghi fuori da uno degli obiettivi stagionali, il primo dei tre non centrati in quella, che solo qualche settimana dopo, si scoprirà essere l'ultima stagione sulla panchina dell'Inter. Gli ex amici e compagni di squadra nella Lazio scudettata di Eriksson si ritroveranno a latitudini forse impensabili fino a qualche mese fa, in un match esotico, ma impreziosito proprio dalla presenza dei due. La carriera di Sergio Conceiçao è ripartita solo qualche ora fa dalla sua nuova avventura saudita alla guida dell'Al-Ittihad, subentrato a Laurent Blanc, con un terzo posto in classifica e una lunghezza di vantaggio sull'Al-Hilal di Simone. Insomma già uno snodo fondamentale per una stagione in cui la squadra da battere sarà l'Al Nassr. E come per il primo confronto tra i due nel derby di Milano, è ancora Conceiçao il subentrato e Inzaghi il mister che ha potuto plasmare con più tempo a disposizione la squadra. Stessa situazione nella quale i due allenatori si ritrovarono in Supercoppa italiana nella scorsa stagione, stesse latitudini, si giocò a Riad e vinse clamorosamente in rimonta (da 0-2 a 3-2) l'allora milanista.

