Real spendaccione e dominio inglese: le squadre col monte ingaggi più alto
Transfermarkt e il portale specializzato 'Capology' hanno stilato la top 15 europea delle squadre col più alto monte ingaggi. Chi spende di più all'anno al lordo? Real davanti a tutti a quota 305 milioni. Otto delle prime quindici sono inglesi, con la Premier che svetta anche nella top 5 per campionati. Due le italiane in classifica: Inter e poco più indietro la Juve
I GIOCATORI CON GLI STIPENDI PIÙ ALTI IN EUROPA - E IN ITALIA
- Monte ingaggi lordo all'anno: 127 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 131 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 139 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 141 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 152 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 157 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 176 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 183 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 188 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 197 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 211 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 222 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 252 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 257 milioni
- Monte ingaggi lordo all'anno: 305 milioni
- Premier League: 2,4 miliardi
- Liga: 1,44 miliardi
- Serie A: 1,18 miliardi
- Bundesliga: 1,11 miliardi
- Ligue1: 700 milioni