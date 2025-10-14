L’Italia sogna Soulé? E Scaloni risponde, cancellando ogni possibile illusione. Negli ultimi giorni il possibile interesse della Figc nei confronti del talento argentino è stato al centro dell’attenzione, con l’idea balenata nell’ambiente azzurro di provare a convincere Soulé (che è stato convocato da Scaloni ma non ha ancora debuttato ufficialmente con la nazionale argentina) a vestire la maglia dell’Italia, sfruttandone le origini e il doppio passaporto. Di fronte a queste voci, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha voluto fare chiarezza durante la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro Porto Rico: “Seguo Soulé da tempo e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi", ha detto. "E' nel nostro radar, così come tanti altri giovani che possono dare qualcosa alla squadra. È già stato con noi, come lo sono stati Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono ragazzi che vediamo avere un futuro con la nazionale, e li chiameremo quando riterremo che siano pronti per dare un contributo reale. Questa è la nostra filosofia”.

