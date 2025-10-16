Il capitano della Nazionale alla Gazzetta dello Sport: "Gattuso te lo senti addosso, ci parla tanto e ci ha restituito subito un'identità collettiva. Non ho dubbi, saremo al Mondiale". Sulla Serie A: "Visto da lontano, il campionato diverte e interessa, vedo molta ambizione del Milan, ci credono e fanno bene". Lui nel frattempo si gode Guardiola: "Nella realtà ancor meglio di come me l'aspettavo" GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"La terza volta non accadrà, non può accadere. Questa Nazionale finirà al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi". Il capitano azzurro, Gigio Donnarumma, non ha dubbi e ricorda troppo bene le delusioni recenti: “Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie. Non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E poi questo gruppo si vuole bene, ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff, la parola non ci spaventa". Con Gattuso CT sono finora arrivate quattro vittorie in altrettante partite. “Giocare i playoff a marzo ci permetterà di entrare ancora di più in sintonia con lui, di metabolizzare le sue idee e dare sostanza al suo calcio. Gattuso te lo senti addosso, è come se stesse dietro di te in ogni istante della partita. Ama il dialogo, parla tanto, ci spiega tutto, ci ha restituito in fretta una fortissima identità collettiva". Leggi anche Capitani con più presenze: Donnarumma in top 10

"Il Milan mi incuriosisce, so che c'è ambizione" Oltre al capitolo Nazionale, Donnarumma non ha avuto paura di sbilanciarsi sulla lotta scudetto in Serie A. Certo, un po' di melina all'inizio c'è stata: “Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. Il nostro calcio visto da lontano non è inferiore agli altri, l'incertezza crea divertimento e interesse”. Poi indica la sua favorita: "Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo. Ha grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente, là dentro ci credono e fanno bene a farlo”. Le rivali però sono pericolose: “L'Inter è forte, è un gruppo collaudato e che si nutre di conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione". Leggi anche Ibra: "I miei figli si credono più forti di me"