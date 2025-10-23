Le squadre di calcio con il miglior settore giovanile: la classifica del Cies
Il CIES Football Observatory ha stilato la top 100 dei migliori settori giovanili in 49 campionati in tutto il mondo. In testa c'è il Benfica per il secondo anno consecutivo, seguito a ruota dal Barcellona. E le italiane? Sono solo 3 le squadre in classifica (Juventus, Inter e Atalanta) e sono anche abbastanza indietro. Di seguito la posizione delle big d'Europa e la top 10
- Come ogni anno il CIES Football Observatory ha individuato i club che hanno formato i calciatori attualmente in attività in 49 campionati in tutto il mondo per stilare una classifica delle squadre con i migliori settori giovanili. Il CIES ha stilato una top 100 in base a un indice di formazione che tiene conto del numero dei giocatori formati, del livello dei club per cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti ufficiali disputati.
- È calcolato sulla base del livello sportivo dei campionati in cui hanno partecipato negli ultimi 365 giorni, con una ponderazione in base ai punti ottenuti per partita (due punti per una vittoria).
- Giocatori: 70
- Minuti giocati: 2.406
- Livello: 0.805
- Giocatori: 58
- Minuti giocati: 2.817
- Livello: 0.853
- Giocatori: 88
- Minuti giocati: 2.222
- Livello: 0.726
- Giocatori: 77
- Minuti giocati: 2,532
- Livello: 0,732
- Giocatori: 76
- Minuti giocati: 2,488
- Livello: 0,811
- Giocatori: 86
- Minuti giocati: 2,516
- Livello: 0.808
- Giocatori: 80
- Minuti giocati: 2.690
- Livello: 0.841
- Giocatori: 97
- Minuti giocati: 2,305
- Livello: 0.805
- Giocatori: 76
- Minuti giocati: 2.773
- Livello: 0.875
- Giocatori: 93
- Minuti giocati: 2.582
- Livello: 0.807
- Giocatori: 32
- Minuti giocati: 2.483
- Livello: 0.811
- Giocatori: 29
- Minuti giocati: 2.710
- Livello: 0.823
- Giocatori: 25
- Minuti giocati: 2.885
- Livello: 0.870
- 19) PSG
- 21) Manchester City
- 34) Lione
- 48) Arsenal
- 50) Chelsea
- 54) Bayern Monaco
- 56) Manchester United
- 59) Porto
- 65) Atletico Madrid
- 66) Valencia
- 75) Liverpool
- 78) Monaco
- 91) Villarreal