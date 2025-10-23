Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le squadre di calcio con il miglior settore giovanile: la classifica del Cies

CLASSIFICA fotogallery
16 foto

Il CIES Football Observatory ha stilato la top 100 dei migliori settori giovanili in 49 campionati in tutto il mondo. In testa c'è il Benfica per il secondo anno consecutivo, seguito a ruota dal Barcellona. E le italiane? Sono solo 3 le squadre in classifica (Juventus, Inter e Atalanta) e sono anche abbastanza indietro. Di seguito la posizione delle big d'Europa e la top 10

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza