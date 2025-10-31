Offerte Sky
Palmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores: clamorosa rimonta del Verdão

©Ansa

Nonostante all'andata avesse perso per 3-0, il Palmeiras batte 4-0 l'LDU Quito al ritorno e si prende la finale di Copa Libertadores, dove affronterà il Flamengo il prossimo 29 novembre. Una sfida tutta brasiliana, con Raphael Veiga, Ramon Sosa e Bruno Fuchs i protagosti dell'impresa del Verdão. Nella notte, poi, decisa anche la finale di Coppa Sudamericana: sarà Atletico Mineiro-Lanus

Il Palmeiras fa l'impresa, vince 4-0 e ribalta il 3-0 dell'andata contro l'LDU Quito prendendosi la finale di Copa Liberdores. Sarà una sfida tutta brasiliana quella del prossimo 29 novembre all'Estadio Monumental di Lima, in Perù, con il Verdao da un lato e il Flamengo dall'altro dopo l'1-0 dell'andata e lo 0-0 del ritorno contro il Racing Avellaneda. All'Allianz Arena i protagonosti della serata sono Raphael Veiga, autore di una doppietta, Ramon Sosa e Bruno Fuchs, che regalano al Palmeiras la finale a quattro anni dall'ultimo successo, il terzo della propria storia. Nella notte, poi, definita anche la finale della Coppa Sudamericana, l'equivalente dell'Europa League: a sfidarsi saranno l'Atletico Mineiro e il Lanus il prossimo 22 novembre all'Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, in Paraguay.

