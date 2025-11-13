San Lorenzo, giocatori: "Senza stipendio da mesi"

I giocatori del San Lorenzo de Almagro, in Argentina, con un comunicato congiunto, hanno deciso di denunciare una situazione divenuta ormai insostenibile: "Noi giocatori del Club Atletico San Lorenzo de Almagro vorremmo manifestare pubblicamente la nostra profonda preoccupazione per la delicata situazione che stiamo attraversando in questa stagione. Da agosto non abbiamo percepito alcuno stipendio, e questo colpisce direttamente le nostre famiglie, compromettendo il normale svolgimento della nostra attività professionale".

Questione non solo economica

A quanto pare però la questione non è solo economica: "A tutto ciò si aggiungono altre difficoltà: la mancanza di un’alimentazione adeguata, l’assenza di servizi di base negli spogliatoi (acqua calda) e la mancanza di risposte concrete da parte della dirigenza, nonostante le numerose promesse mai mantenute. Non si tratta soltanto di una questione economica, ma anche di rispetto, dignità e condizioni lavorative che ogni lavoratore merita. La situazione attuale è insostenibile e richiede una soluzione immediata e seria", spiegano i giocatori. In chiusura, si legge dal comunicato: "Ci auguriamo che le autorità del club agiscano con la responsabilità che il momento richiede. Non cerchiamo conflitti, ma una risposta concreta e giusta che ci permetta di svolgere la nostra professione in condizioni adeguate all’impegno che abbiamo sempre dimostrato".