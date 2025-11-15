Offerte Black Friday
Angola-Argentina 0-2: Lautaro Martinez segna e serve un assist a Messi

La squadra del Ct Scaloni vince in Angola nel match che ha celebrato il cinquantenario dell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Lautaro assoluto protagonista: il capitano dell'Inter segna nel primo tempo il 36esimo gol con la maglia della nazionale, nel finale serve anche l'assist per il 2-0 a Leo Messi

Lautaro Martinez scatenato: un gol e un assist per Leo Messi nell'amichevole che l'Argentina ha giocato contro l'Angola in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario dell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Il capitano dell'Inter è stato dunque il grande protagonista del match, sbloccando il risultato al minuto 36 (assist di Messi) e poi, nel finale, servendo a Messi il pallone del 2-0. Un segnale importante da parte del 'Toro' anche in vista della ripresa del campionato, con i nerazzurri attesi il 23 novembre dal derby contro il Milan. Nella selezione del Ct Scaloni, infine, anche quattro debutti: Kevin Mac Allister, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone e Joaquín Panichelli.

Lautaro e la classifica dei migliori marcatori dell'Argentina

Con la rete segnata contro l'Angola, Lautaro stacca Crespo ed è solo al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia dell'Albiceleste: 36 gol in 75 presenze.

Leo Messi con il preidente dell'Angola, Joao Lourenco

