Sassi contro il pullman del Chieti: rotto un vetro

Il pullman con a bordo la squadra e due dirigenti è stato preso di mira da un gruppo di almeno venti persone lungo una strada secondaria, poco prima dell’ingresso in A14. La squadra tornava dalla trasferta di Recanati nel girone F di serie D. Le indagini sono ora affidate a polizia e carabinieri, che puntano a identificare gli autori dell’assalto.

Un altro episodio di violenza che poteva provocare una tragedia. Domenica sera la squadra e due dirigenti del Chieti, che giocano in serie D nel girone F, mentre tornavano dalla trasferta di Recanati sono stati aggrediti sul pulmann da un gruppo di almeno venti persone lungo una strada secondaria poco prima nell'ingresso in A14. Secondo le testimonianze, gli aggressori avevano tentato di bloccare il mezzo lanciando pietre e oggetti contro i finestrini, mandandone uno in frantumi. Nessuno è rimasto ferito, ma a bordo c'è stato il panico. Provvidenziale la prontezza dell’autista, che ha evitato il contatto riuscendo ad allontanarsi rapidamente. Il pullman ha raggiunto poi in sicurezza lo stadio Angelini, dove ad attenderlo c’erano le forze dell’ordine.

Nella nota diffusa oggi, il Chieti F.C. 1922 sottolinea che “comportamenti di questo tipo non rappresentano in alcun modo i valori del nostro club né quelli della nostra tifoseria, da sempre esempio di passione e correttezza”. Il club ribadisce inoltre il proprio impegno per “garantire sicurezza e rispetto attorno alla squadra”, auspicando che simili episodi non si ripetano.

L’episodio si inserisce in un clima già teso, con la tifoseria organizzata che nei giorni scorsi aveva preso le distanze dalla società, contestando la gestione del campionato e alcune promesse non mantenute. Le indagini sono ora affidate a polizia e carabinieri, che provano a identificare gli autori dell’assalto.