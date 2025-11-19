Sui social se ne scrivono tante. Anche di giuste però, come aveva fatto il 23 settembre 2018 l'utente "Fredrik", grafico freelance norvegese, attento osservatore del campionato locale: " C'è un ragazzo che sta segnando per divertimento nella prima divisione norvegese e ha solo 18 anni. Ricordate il nome, Erling Braut Haaland ". Il futuro attaccante del Manchester City giocava ancora in patria, nel Molde, e nel gennaio successivo si sarebbe trasferito al Salisburgo. Ha decisamente rispettato le premesse di quel tweet e oggi, 19 novembre 2025, a distanza di oltre sette anni ha reso omaggio a Fredrik, postando lo screenshot di quel messaggio su X e aggiungendo la frase: "Ricordo questo nome".

Fredrik non ci crede: "La cosa più assurda che mi sia successa"

Fredrik è un grafico molto famoso e seguito su X, twitta spesso sul calcio, ha collaborato con diversi club sportivi e ha realizzato anche la grafica con cui la Norvegia sui social ha celebrato la sua prima qualificazione al Mondiale dal 1998. Ed è decisamente molto ottimista. Ha risposto così ad Haaland: "Bel tweet fratello, ora vai e portaci la Coppa del Mondo". Sul suo profilo invece ha commentato: "Questa è una follia. Ho già vissuto momenti incredibili su Twitter, ma aprire l'app e vedere che il miglior centravanti della storia mi posta e tagga è la cosa più folle che mi sia mai accaduta di gran lunga". Ma non è finita, Fredrik non si pone limiti e rilancia il suo tweet da scout dicendo: "Farà numeri astronomici quando la Norvegia vincerà il Mondiale quest'estate".