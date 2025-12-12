Nell'Inter Miami che ha vinto la prima MLS della sua storia non ci sono solo Messi, Jordi Alba, Busquets, Suarez e De Paul. Anche un italiano ha festeggiato il titolo, Yannick Bright. Classe 2001 nato a Milano, ha iniziato a giocare in Serie D con l'Arconatese e ha poi scelto di proseguire la carriera negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. Solo l'ultimo, ma non l'unico, degli italiani che hanno condiviso lo spogliatoio con La Pulce argentina

