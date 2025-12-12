Leo Messi vince la MLS con un italiano: Bright e gli altri azzurri compagni di squadra
Nell'Inter Miami che ha vinto la prima MLS della sua storia non ci sono solo Messi, Jordi Alba, Busquets, Suarez e De Paul. Anche un italiano ha festeggiato il titolo, Yannick Bright. Classe 2001 nato a Milano, ha iniziato a giocare in Serie D con l'Arconatese e ha poi scelto di proseguire la carriera negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. Solo l'ultimo, ma non l'unico, degli italiani che hanno condiviso lo spogliatoio con La Pulce argentina
- L'Inter Miami ha vinto la prima MLS della sua storia sconfiggendo nella finale playoff i Vancouver Whitecaps 3-1. L'ennesimo titolo della carriera dell'argentino, condiviso anche con un compagno di squadra italiano. Si tratta di Yannick Bright, centrocampista di 24 anni ed entrato dalla panchina nel match decisivo al minuto 78, col risultato ancora in bilico (2-1)
- Mediano, nato il 3 settembre 2001 a Milano, gioca all'Inter Miami dallo scorso anno. Con la squadra rosanero ha finora collezionato 72 presenze in tutte le competizioni, mettendo insieme 1 gol e 3 assist. In stagione regolare di MLS ha giocato 27 partite, di cui 16 da titolare, e 5 nei playoff, in cui è sempre subentrato
- Nato a Milano da mamma bresciana e padre ivoriano, ha iniziato a giocare a calcio sin da bambino, così come il fratello Kevin, di due anni più piccolo e oggi all'Alcione, squadra di Milano che milita in Serie C. Le sue prime esperienze sono state in Serie D con l'Arconatese, nell'hinterland milanese. Nel 2020 la svolta: vince una borsa di studio e si trasferisce a Durham, Università del New Hampshire
- L'opportunità di andare in America è nata rispondendo a un messaggio di un'agenzia che recluta, per il mercato statunitense, studenti-calciatori sul territorio italiano. Con i New Hampshire Wildcats si mette in evidenza, tanto da rendersi eleggibile per il Draft del 2024, preso dall'Inter Miami con la scelta numero 15. Così, dal giocare poco nel dilettantismo italiano è passato all'essere compagno di squadra di Messi e a vincere con lui.
- Compagno di squadra di Messi al Paris Saint Germain dal 2021 al 2023
- Compagno di squadra di Messi al Paris Saint Germain* nel 2021/2022
- Compagno di squadra di Messi al Barcellona dal 2006 al 2008
- Compagno di squadra di Messi al Barcellona dal 2004 al 2007
- Compagno di squadra di Messi al Barcellona* dal gennaio al giugno 2005
- Compagno di squadra di Messi con l'Argentina* al Mondiale Under 20 nel 2005