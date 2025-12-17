Fifa The Best 2025, classifica finale e votazioni: tutte le curiosità
Dopo l’assegnazione dei premi “Fifa The Best 2025”, che hanno visto Ousmane Dembelé trionfare come migliore giocatore e Gianluigi Donnarumma nominato miglior portiere dell'anno, sono stati resi noti i voti espressi dai capitani, dai commissari tecnici e dai giornalisti di tutto il mondo. Non mancano le curiosità: Messi non sceglie il suo "erede", Calhanoglu premia chi l'ha sconfitto, Hakimi non vota per il compagno
- Ha trionfato Ousmane Dembelé, premiato come “miglior giocatore del 2025” ai Fifa The Best: l’attaccante francese, già Pallone d’Oro e protagonista di una stagione super con il Psg, ha preceduto il connazionale Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
- Ricordando che a votare era una giuria composta dai capitani delle nazionali, dai commissari tecnici e dai giornalisti di tutto il mondo (ognuno chiamato a esprimere il proprio personale podio), è curioso andare a scoprire “chi ha votato chi”
- Le regole, innanzitutto: tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 una giuria di esperti ha selezionato una rosa di candidati in base alle prestazioni e ai risultati dei giocatori.
- Da questa rosa di candidati, i Ct della nazionale maschile, i capitani della nazionale maschile e i giornalisti hanno espresso i loro voti assegnando 5 punti alla loro prima scelta, 3 alla seconda e 1 alla terza. Il premio è stato assegnato al giocatore con il punteggio globale più alto
- I capitani delle nazionali nominati non potevano votare per se stessi.
- Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain
- Harry Kane, Inghilterra e Bayern Monaco
- Kylian Mbappé, Francia e Real Madrid
- Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain
- Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea
- Pedri, Spagna e Barcellona
- Raphinha, Brasile e Barcellona
- Mohamed Salah, Egitto e Liverpool
- Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal, Spagna e Barcellona
- Dembelé
- Hakimi
- Yamal
- Mbappé
- Vitinha
- Salah
I VOTI DI PIERLUIGI PARDO
- Dembelé
- Yamal
- Salah
- Dembelé
- Raphinha
- Hakimi
- Mbappé
- Dembelé
- Raphinha
- Dembelé
- Mbappé
- Yamal
- Dembelé
- Vitinha
- Salah
- Yamal
- Raphinha
- Pedri
- Vitinha
- Dembelé
- Yamal
- Dembelé
- Nuno Mendes
- Hakimi
- Salah
- Dembelé
- Nuno Mendes
- Hakimi
- Dembelé
- Mbappé
- Vitinha
- Kane
- Pedri
- Yamal
- Pedri
- Nuno Mendes
- Raya
- Donnarumma
- Courtois
Al contrario, Marquinhos (capitano Brasile) lo ha preferito al suo connazionale (e portiere in Nazionale) Alisson
- Donnarumma
- Alisson
- Sommer
Salah invece ha votato per il compagno nel Liverpool
- Alisson
- Courtois
- Donnarumma
- Donnarumma
- Emiliano Martinez
- Courtois
- Szczesny
- Sommer
- Raya
- Donnarumma
- Courtois
- Sommer
IL PODIO DI ANCELOTTI (Ct Brasile):
- Donnarumma
- Courtois
- Becker
IL PODIO DI DESCHAMPS (Ct Francia):
- Donnarumma
- Neuer
- Raya
- Guijarro
- Caldentey
- Putellas
- Bonmatì
- Pina
- Russo
- Bonmatì
- Caldentey
- Bronze