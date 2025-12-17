 Fifa The Best 2025, classifica finale e votazioni: tutte le curiosità | Sky Sport
Fifa The Best 2025, classifica finale e votazioni: tutte le curiosità

Dopo l’assegnazione dei premi “Fifa The Best 2025”, che hanno visto Ousmane Dembelé trionfare come migliore giocatore e Gianluigi Donnarumma nominato miglior portiere dell'anno, sono stati resi noti i voti espressi dai capitani, dai commissari tecnici e dai giornalisti di tutto il mondo. Non mancano le curiosità: Messi non sceglie il suo "erede", Calhanoglu premia chi l'ha sconfitto, Hakimi non vota per il compagno 

