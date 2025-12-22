 Neymar New York foto travestimento: il look per non farsi riconoscere | Sky Sport
Neymar "agente segreto" a New York, le foto del travestimento (pazzesco)

foto fotogallery
7 foto

Nei giorni scorsi sono diventate virali le foto di un Neymar in incognito a New York con giaccone rosa fluo e una maschera eccentrica. Qualche settimana fa si è chiuso il campionato brasiliano: da infortunato 'Ney' è stato decisivo per la salvezza del  suo Santos. Ora l'operazione al ginocchio in Brasile, sognando il Mondiale…

