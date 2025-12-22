Neymar "agente segreto" a New York, le foto del travestimento (pazzesco)
Nei giorni scorsi sono diventate virali le foto di un Neymar in incognito a New York con giaccone rosa fluo e una maschera eccentrica. Qualche settimana fa si è chiuso il campionato brasiliano: da infortunato 'Ney' è stato decisivo per la salvezza del suo Santos. Ora l'operazione al ginocchio in Brasile, sognando il Mondiale…
- Una lunga ed estenuante stagione, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Neymar ha staccato la spina in vacanza a New York e, per passare inosservato, ha scelto un look piuttosto particolare.
- Le immagini sono diventate virali sui social. Neymar era in vacanza dopo la fine del campionato brasiliano, terminato lo scorso 7 dicembre dopo un epilogo thriller per il suo Santos.
- Neymar è stato un assoluto protagonista delle ultime partite della squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio a inizio carriera. Pur col vanto di essere uno dei club di maggior fama al mondo, nel 2023 il Santos è incappato nella sua prima storica retrocessione. Da lì l'immediata risalita, ma nel campionato 2025 lo spettro della B è tornato a farsi vivo…
- Neymar — 33 anni compiuti e in questo scatto piuttosto riconoscibile — si è preso sulle spalle la squadra: cinque gol e un assist nelle ultime quattro partite… da infortunato al menisco.
- Ecco perché, dopo la vacanza a NY, Neymar è volato in Brasile a Belo Horizonte per sottoporsi a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro - come riporta L'Équipe. L'intervento sarà eseguito dal medico della Seleção, Rodrigo Lasmar.
- Neymar ha il contatto in scadenza tra pochi giorni, dicembre 2025 e - sempre secondo quanto scritto da L'Èquipe - si vocifera che possa prolungare col suo Santos per sognare il Mondiale
- Molto difficile ma non impossible: Ney non gioca in nazionale da più di due anni: l'ultima volta è stata a ottobre 2023 contro l'Uruguay in un match di qualificazione ai Mondiali. Il Ct era Fernando Diniz, allenatore ad interim
- Tra la gita Usa e l'operazione al ginocchio, Neymar è stato ospite alla tv brasiliana dello show condotto dal cantante Thiaguinho, con tanto di messaggio in vista Mondiali: "Faremo tutto il possibile per portare la Coppa del Mondo in Brasile. Ehi Ancelotti, aiutaci!"