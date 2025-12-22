La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la nuova edizione del report Rappresentative Nazionali, attraverso cui ha analizzato il lavoro delle selezioni giovanili nella stagione 2024/25. La Lega continua a lanciare tanti ragazzi e ragazze dai campionati dilettantistici al professionismo: nell'ultima estate sono stati 118, dato che conferma il trend in costante crescita dal 2017. Di seguito i numeri pubblicati dal report

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la nuova edizione del Report Rappresentative Nazionali che analizza l'attività svolta dalle selezioni giovanili nella stagione 2024/25. Il report ha aperto una finestra sul modello di scouting della Lega che continua a lanciare tantissimi ragazzi e ragazze dai campionati dilettantistici al professionismo: ben 118 giovani, tra quelli che nell'ultima stagione hanno svolto attività con le rappresentative, in estate si sono trasferiti in un club di Serie A e Serie B, sia maschile che femminile, o di Serie C.

Un giovane su tre va tra i professionisti Prima d'ora non si era mai raggiunto un numero così alto, dato che conferma il trend in costante crescita dal 2017. Se si considera il rapporto tra i convocati nella fase finale (cioè i calciatori e le calciatrici che hanno partecipato a raduni a carattere nazionale, amichevoli o tornei) e il cambio di status da dilettante a professionista, si è passati dal 27% di sette anni fa al 40% dell'ultima stagione. Un giovane su tre, dunque, va tra i professionisti.

Le rappresentative Sono 6 le rappresentative in organico alla Lega Nazionale Dilettanti. Under 19, Under18/Serie D, Under 17, Under 16, Under 15 e Femminile (nelle declinazioni Under 20, Under 19 e Under 17). A queste si aggiunge una selezione sperimentale dedicata agli Under 15 nati nel secondo semestre, ma puramente ai fini di ricerca e quindi esclusa dalle statistiche del report.

Le preferenze dei club professionistici Analizzando le destinazioni finali dei ragazzi che passanno tra i pro, la Serie A e la Serie B corrispondono al 64% del totale, il restante 36% alla Serie C. I ruoli più cercati dell'ultima stagione sono attaccanti (per il secondo anno consecutivo) e centrocampisti, entrambi con il 34% sul totale dei trasferimenti. Seguono i difensori, con il 25%, e i portieri con il 7%.