Report Rappresentative Nazionali: sempre più giocatori (e giocatrici) da dilettanti ai pro

lnd

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la nuova edizione del report Rappresentative Nazionali, attraverso cui ha analizzato il lavoro delle selezioni giovanili nella stagione 2024/25. La Lega continua a lanciare tanti ragazzi e ragazze dai campionati dilettantistici al professionismo: nell'ultima estate sono stati 118, dato che conferma il trend in costante crescita dal 2017. Di seguito i numeri pubblicati dal report

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la nuova edizione del Report Rappresentative Nazionali che analizza l'attività svolta dalle selezioni giovanili nella stagione 2024/25. Il report ha aperto una finestra sul modello di scouting della Lega che continua a lanciare tantissimi ragazzi e ragazze dai campionati dilettantistici al professionismo: ben 118 giovani, tra quelli che nell'ultima stagione hanno svolto attività con le rappresentative, in estate si sono trasferiti in un club di Serie A e Serie B, sia maschile che femminile, o di Serie C.

Un giovane su tre va tra i professionisti

Prima d'ora non si era mai raggiunto un numero così alto, dato che conferma il trend in costante crescita dal 2017. Se si considera il rapporto tra i convocati nella fase finale (cioè i calciatori e le calciatrici che hanno partecipato a raduni a carattere nazionale, amichevoli o tornei) e il cambio di status da dilettante a professionista, si è passati dal 27% di sette anni fa al 40% dell'ultima stagione. Un giovane su tre, dunque, va tra i professionisti.

Lnd

Le rappresentative

Sono 6 le rappresentative in organico alla Lega Nazionale Dilettanti. Under 19, Under18/Serie D, Under 17, Under 16, Under 15 e Femminile (nelle declinazioni Under 20, Under 19 e Under 17). A queste si aggiunge una selezione sperimentale dedicata agli Under 15 nati nel secondo semestre, ma puramente ai fini di ricerca e quindi esclusa dalle statistiche del report.

lnd

Le preferenze dei club professionistici

Analizzando le destinazioni finali dei ragazzi che passanno tra i pro, la Serie A e la Serie B corrispondono al 64% del totale, il restante 36% alla Serie C. I ruoli più cercati dell'ultima stagione sono attaccanti (per il secondo anno consecutivo) e centrocampisti, entrambi con il 34% sul totale dei trasferimenti. Seguono i difensori, con il 25%, e i portieri con il 7%. 

lnd

Quanto valgono gli ex calciatori della LND?

In una sezione del report è stata condotta un'analisi sulle rose dei club di Serie A (maschile e femminile), Serie B e degli omologhi campionati esteri per individuare calciatori e calciatrici che hanno indossato la maglia della LND e che oggi giocano stabilmente in prima squadra, senza considerare i settori giovanili. Prendendo come riferimento le quotazioni di mercato di Transfermarkt, il valore complessivo è di oltre 50 milioni di euro per i profili in attività dal 2007

 

Questi i calciatori che oggi giocano in Serie A: Lorenzo Bernasconi (Atalanta), Mattia Felici, Leonardo Pavoletti e Matteo Prati (Cagliari), Edoardo Goldaniga (Como), Federico Baschirotto e Alessio Zerbin (Cremonese), Fallou Cham (Hellas Verona), Mathias Ferrante (Napoli), Emanuele Valeri (Parma), Edoardo Iannoni (Sassuolo).

