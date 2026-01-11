Muhammad Hilmi Gimnastiar, calciatore indonesiano, è stato squalificato a vita dopo aver commesso un bruttissimo fallo nei confronti di un avversario durante la partita tra il suo Putra Jaya Pasuruan e il Perseta Tulungagung, match di quarta serie giocato il 5 gennaio. Al 72' della sfida, sul punteggio di 4-0 per il Perseta, Gimnastiar è entrato con violenza nei confronti di un giocatore avversario, colpendolo con un calcio in pieno petto. L'arbitro ha immediatamente espulso Gimnastiar, mentre Firman Nugraha, il giocatore che ha subito il fallo, è stato trasportato in ospedale. Al termine della partita, Il Putra Jaya ha annunciato, con un post su Instagram, l'immediata rescissione del contratto di Gimnastiar, definendo il suo gesto "contro i principi del fair play e le regole del calcio" e scusandosi con il Perseta, oltre che con Nugraha.