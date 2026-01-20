Durante la sua riunione, a Londra, l'Ifab (International Football Association Board) si è concentrata su una serie di misure volte a migliorare ulteriormente il ritmo delle partite e ridurre le interruzioni. A seguito del feedback positivo a livello globale sulla modifica che impedisce ai portieri di trattenere la palla troppo a lungo, sono state concordate ulteriori misure per ridurre le interruzioni del ritmo di gioco, tra cui l'applicazione del conto alla rovescia alle rimesse in gioco e ai calci di rinvio. L'assemblea ha proposto alcune modifiche al regolamento che impongono ai giocatori che ricevono cure mediche o vengono sottoposti a valutazione sul campo di lasciare il campo e rimanere fuori per un periodo di tempo determinato, la cui durata sarà stabilita dopo la ripresa del gioco. L'assemblea ha inoltre concordato di applicare un limite di tempo di dieci secondi per i giocatori che lasciano il campo quando vengono sostituiti. Per quanto riguarda il protocollo del Var, l'assemblea ha raccomandato che l'intervento del Var rimanga limitato alle quattro situazioni concrete che possono cambiare l'esito della partita (gol, rigori, cartellini rossi diretti e errori di identità). Tre le estensioni specifiche: i cartellini rossi derivanti da secondi cartellini gialli errati; i casi in cui la squadra sbagliata viene penalizzata per un fallo che comporta un cartellino rosso o giallo; i calci d'angolo chiaramente assegnati in modo errato, a condizione che ciò possa essere fatto immediatamente. L'ABM ha deciso di proseguire con le prove relative al fuorigioco e sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della tecnologia semi-automatica per il fuorigioco e sulla prova in corso guidata dalla Fifa del Football Video Support.