Le partite tra Stella Rossa e Partizan Belgrado sono sempre ricche di storie, ma il derby di ieri, domenica 22 febbraio, ha riservato emozioni molto forti. Nella vittoria per 3-0 della Stella Rossa, Marko Arnautovic si è preso la scena, segnando il gol del 2-0, il quarto del suo campionato. L'ex Inter ha esultato inginocchiandosi di fronte alla curva della Stella Rossa e rivolgendosi verso il cielo , dedicando il gol a Sinisa Mihajlovic , che venerdì 20 febbraio avrebbe compiuto 57 anni. Una scena sicuramente d'impatto, sotto gli occhi di un altro grande amico di Sinisa, ovvero Dejan Stankovic , suo compagno di squadra alla Lazio e all'Inter e oggi allenatore della Stella Rossa . Nel prepartita, Arnautovic e compagni sono scesi in campo con una maglietta celebrativa per ricordare i primi anni da giocatore di Sinisa, proprio con la maglia della Stella Rossa, con cui vinse la Coppa dei Campioni nel 1991 contro l'Olympique Marsiglia (la finale si giocò in Italia, allo stadio San Nicola di Bari).

Arnautovic e quella promessa a Mihajlovic...

"Io e Sinisa parlavamo della Stella Rossa ogni giorno. Quando sono arrivato allo stadio ho pianto più in quei due giorni che in tutta la mia vita. Ho parlato con la sua famiglia. Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Stella Rossa e ora sono qui". Con queste parole, interrotte dalle lacrime, Marko Arnautovic aveva spiegato. in conferenza stampa, i motivi che nell'ultima estate lo avevano convinto a sposare la causa della Stella Rossa. Tra Mihajlovic e l'ex Inter c'era un rapporto profondo, nato durante la loro convivenza a Bologna nella stagione 2021-22, in cui Arnautovic ha segnato il massimo numero di gol nella sua esperienza italiana, 15 reti in campionato. E quella promessa, fatta prima della scomparsa dell'ex Lazio e Sampdoria, è stata rispettata da Arnautovic, anche con il gol ai rivali cittadini del Partizan in uno dei derby più caldi d'Europa.