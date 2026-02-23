Razzismo e calcio: parola a Matuidi

L'ex centrocampista della Juventus, Ambassador Fifa e membro del comitato Players' Voice Panel, ha parlato degli episodi di razzismo nel calcio: "Oggi prendiamo le cose più seriamente e, soprattutto, le sanzioni vengono applicate immediatamente. Credo che questo sia un elemento importante per il calcio e soprattutto per le nuove generazioni. Sentiamo che è arrivata una nuova era" TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Blaise Matuidi, ex centrocampista di PSG, Juventus e Inter Miami, oggi Ambassador FIFA è intervenuto in merito agli episodi di razzismo che negli ultimi giorni sono stati al centro di discussione, e anche di indagini da parte delle istituzioni del calcio. All’avvicinarsi del countdown dei "-100 giorni" dalla Coppa del Mondo in Usa, Messico e Canada (il prossimo 3 marzo) Matuidi membro del Palyers' Voice Panel (un comitato anti razzismo con 16 ex campioni del mondo del calcio) ha voluto sottolineare come le cose siano certamente migliorate negli ultimi anni, anche se non bisogna abbassare la guardia e continuare a sensibilizzare il mondo del calcio a tutti i livelli, in questa intervista registrata da FIFA lo scorso 17 febbraio.

"Oggi - afferma Matuidi - prendiamo le cose più seriamente e, soprattutto, le sanzioni vengono applicate immediatamente. Credo che questo sia un elemento importante per il calcio e soprattutto per le nuove generazioni. Sentiamo che è arrivata una nuova era e tutte queste misure – che consentono agli organi di governo di mostrare i valori di rispetto e unità cari al calcio – sono in atto e vengono prese in considerazione da tutti. Ed è una bella sensazione, perché sento che anche se c'è ancora qualche abuso razzista, possiamo vedere che c'è un progresso".

Il percorso verso un calcio senza razzismo continua. Si evolve e non si può fermare. Ma se si vuole fare un punto, rispetto anche solo a pochi anni fa, i passi in avanti sono evidenti. "Grazie a questo Players' Voice Panel, - dice Matuidi - credo che si stiano intraprendendo azioni concrete. Significa che ora siamo in grado di identificare, analizzare e arrivare al cuore del problema immediatamente. Con mezzi diversi. Credo che il Presidente Infantino e la sua amministrazione (10 anni di mandato tra pochi giorni, ndr) abbiano compiuto sforzi incredibili per sradicare tutto ciò che sarebbe potuto accadere – ogni tipo di discriminazione – e penso che questa sia un'ottima cosa".

E un ruolo sempre più centrale possono averlo sia i giocatori in primis, sia ex calciatori e legends. Il Players' Voice Panel guidato simbolicamente da George Weah vede tra i suoi rappresentanti leggende come Drogba, Cordoba, Sorin, oltre allo stesso Matuidi oltre alla statunitense Scurry, la brasiliana Formiga e la svedese Schelin. Trait- d'union tra di loro l'ex calciatore di Manchester City, Udinese e Chievo, lo svizzero Gleison Fernandes, che oggi è un dirigente in FIFA.