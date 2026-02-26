 Le squadre che fanno più pressing nei top 5 campionati d'Europa. Classifica | Sky Sport
Le squadre che fanno più pressing nei top 5 campionati d'Europa. Classifica

22 foto

L’Osservatorio calcistico del CIES ha analizzato i dati relativi a tutte le squadre dei cinque principali campionati europei, classificando l’intensità del pressing attuato attraverso uno speciale indice che tiene conto di diversi parametri. Il Como di Fabregas attua una pressione sugli avversari superiore a quella del Psg di Luis Enrique. Nella top 20 anche altre quattro italiane

