Le squadre che fanno più pressing nei top 5 campionati d'Europa. Classifica
L’Osservatorio calcistico del CIES ha analizzato i dati relativi a tutte le squadre dei cinque principali campionati europei, classificando l’intensità del pressing attuato attraverso uno speciale indice che tiene conto di diversi parametri. Il Como di Fabregas attua una pressione sugli avversari superiore a quella del Psg di Luis Enrique. Nella top 20 anche altre quattro italiane
- L’indice di pressing è un indice dato da quattro variabili statistiche:
- “Altezza" del pressing: distanza dalla propria porta in cui viene messo in atto il pressing
- Rapidità di recupero: velocità con cui una squadra interrompe il possesso avversario
- Intensità difensiva: basata sui passaggi “concessi” agli avversari
- Aggressività nell’ultimo terzo di campo: in base alla propensione a commettere falli in quella zona, quando non si ha il possesso.
- Per ciascun indicatore è stato calcolato il rapporto rispetto alla media del campionato, per neutralizzare le differenze tra campionati diversi. Quindi non si misura solo quanto una squadra pressa, ma quanto il suo “stile” si discosta dalla media del proprio campionato, rendendo l’indice comparabile tra contesti nazionali differenti
- L'analisi è stata fatta su 883 squadre di 56 campionatidiversi. Ecco la classifica relativa ai top 5 campionati europei
- indice di "pressione" sugli avversari: 81.3
- indice di "pressione" sugli avversari: 81.8
- indice di "pressione" sugli avversari: 82.1
- indice di "pressione" sugli avversari: 83.0
- indice di "pressione" sugli avversari: 85.1
- indice di "pressione" sugli avversari: 85.2
- indice di "pressione" sugli avversari: 86.0
- indice di "pressione" sugli avversari: 86.6
- indice di "pressione" sugli avversari: 86.7
- indice di "pressione" sugli avversari: 86.8
- indice di "pressione" sugli avversari: 87.6
- indice di "pressione" sugli avversari: 88.2
- indice di "pressione" sugli avversari: 88.3
- indice di "pressione" sugli avversari: 88.7
- indice di "pressione" sugli avversari: 89.7
- indice di "pressione" sugli avversari: 90.4
- indice di "pressione" sugli avversari: 90.5
- indice di "pressione" sugli avversari: 93.3
- indice di "pressione" sugli avversari: 94.2
- indice di "pressione" sugli avversari: 94.5