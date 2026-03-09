Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Slovan Liberec, rinvio incredibile: centra la finestra di una casa, ma non si rompe

VIDEO

Durante Bohemians-Slovan Liberec, partita del massimo campionato ceco, il portiere degli ospiti si è reso protagonista di un rilancio completamente sbagliato, che ha colpito la finestra di un palazzo nei pressi dello stadio

In Repubblica Ceca, il portiere dello Slovan Liberec, Tomas Koubek, ha dato vita ad un momento divertente durante l'ultima partita contro il Bohemians. Nel tentativo di evitare un calcio d'angolo in seguito ad un brutto retropassaggio di un compagno, Koubek è stato costretto ad un rilancio completamente sballato, la cui traiettoria ha oltrepassato i confini del campo e non solo. Il pallone, infatti, ha colpito la finestra di un palazzo molto vicino allo stadio in cui si giocava la partita. Il vetro della finestra, nonostante il colpo, ha resistito all'impatto senza rompersi, per la gioia del proprietario di casa e il pallone è rimasto all'interno del balcone. Il rinvio di Koubek resta il momento più curioso del match, che si è chiuso sullo 0-0 con un'espulsione per parte.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La calciatrice iraniana trattiene le lacrime

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana....

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE