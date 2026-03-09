In Repubblica Ceca, il portiere dello Slovan Liberec, Tomas Koubek, ha dato vita ad un momento divertente durante l'ultima partita contro il Bohemians. Nel tentativo di evitare un calcio d'angolo in seguito ad un brutto retropassaggio di un compagno, Koubek è stato costretto ad un rilancio completamente sballato, la cui traiettoria ha oltrepassato i confini del campo e non solo. Il pallone, infatti, ha colpito la finestra di un palazzo molto vicino allo stadio in cui si giocava la partita. Il vetro della finestra, nonostante il colpo, ha resistito all'impatto senza rompersi, per la gioia del proprietario di casa e il pallone è rimasto all'interno del balcone. Il rinvio di Koubek resta il momento più curioso del match, che si è chiuso sullo 0-0 con un'espulsione per parte.