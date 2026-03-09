Slovan Liberec, rinvio incredibile: centra la finestra di una casa, ma non si rompeVIDEO
Durante Bohemians-Slovan Liberec, partita del massimo campionato ceco, il portiere degli ospiti si è reso protagonista di un rilancio completamente sbagliato, che ha colpito la finestra di un palazzo nei pressi dello stadio
In Repubblica Ceca, il portiere dello Slovan Liberec, Tomas Koubek, ha dato vita ad un momento divertente durante l'ultima partita contro il Bohemians. Nel tentativo di evitare un calcio d'angolo in seguito ad un brutto retropassaggio di un compagno, Koubek è stato costretto ad un rilancio completamente sballato, la cui traiettoria ha oltrepassato i confini del campo e non solo. Il pallone, infatti, ha colpito la finestra di un palazzo molto vicino allo stadio in cui si giocava la partita. Il vetro della finestra, nonostante il colpo, ha resistito all'impatto senza rompersi, per la gioia del proprietario di casa e il pallone è rimasto all'interno del balcone. Il rinvio di Koubek resta il momento più curioso del match, che si è chiuso sullo 0-0 con un'espulsione per parte.