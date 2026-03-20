Sky Sport dedica alla storia di San Giovanni Bosco e del suo impegno per i giovani e per lo sport il nuovo documentario "Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport": la vita e i valori dello straordinario educatore e sacerdote in un viaggio tra inclusione, relazione e crescita individuale. In onda da sabato 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche on demand

Realizzato da Sky Sport in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane, il documentario racconta il lavoro, la leadership e la visione profetica di Don Bosco, valori che lo hanno consacrato come punto di riferimento per l’educazione dei ragazzi meno fortunati. Un racconto corale attraverso le voci di chi ha raccolto l’eredità spirituale del Santo, tra gli oratori dove è sorto e si è sviluppato il suo movimento e che ha trovato nelle Missioni Salesiane lo strumento più efficace per diffondere il suo insegnamento in tutto il mondo. Un viaggio nelle parrocchie e nei campetti in cui il valore dello sport significa inclusione, relazione e crescita individuale. La narrazione è affidata a chi questi ambienti li ha vissuti e continua a viverli ogni giorno in prima persona, trasformando il gioco in un’occasione di incontro e arricchimento personale.