Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Haaland regala il libro più costoso di Norvegia alla sua città: la FOTO

norvegia

L'attaccante e il padre hanno acquistato il libro più costoso della storia della Norvegia (un'edizione del 1594 delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson) e lo hanno donato alla biblioteca di Bryne, comune in cui è cresciuto Erling, a condizione che "il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra"

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Erling Haaland a sostegno della memoria, la cultura e il futuro della sua Norvegia. L'attaccante del Manchester City, infatti, ha acquistato insieme al padre Alf-Inge (anche lui ex calciatore) il libro più costoso della storia del Paese scandinavo per donarlo alla città in cui è cresciuto. Si tratta di un'edizione del 1594 delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson che narrano "storie di re, regine, contadini e guerrieri della Norvegia medievale sono appartenute a tutti. Prima come tradizione orale, poi come pagine di manoscritti accuratamente trascritti e infine come pagine di libri stampati" come si legge nel comunicato ufficiale. La famiglia Haaland si è assicurata l'unica copia rimasta, e appartenente al collezionista Johan Odfjell, per 1.3 milioni di corone norvegesi (circa 118 mila euro), secondo l'agenzia di stampa NTB, ma l'acquisizione non è avvenuta per fini privati: il libro è stato donato alla biblioteca del comune di Bryne - città in cui Erling è cresciuto dopo essere nato in Inghilterra -, a condizione che "il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra, da Bryne e Jæren" secondo quanto dichiarato dal norvegese nella nota diffusa dal Comune.

"I libri permettono a molti di realizzare i propri sogni"

Pur non essendo "mai stato un grande lettore - ha spiegato -, sto vivendo il mio sogno, ma purtroppo è un privilegio riservato a pochi. Ho visto come i libri permettano a molte persone di sognare e di realizzare i propri sogni". Il libro sarà legato a un concorso di lettura nelle scuole del Comune, che si terrà nel prossimo anno scolastico: il premio consisterà in una visita allo stadio Ullevaal di Oslo per assistere a una partita di Haaland e della nazionale norvegese.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La calciatrice iraniana trattiene le lacrime

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana....

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE