Haaland regala il libro più costoso di Norvegia alla sua città: la FOTOnorvegia
L'attaccante e il padre hanno acquistato il libro più costoso della storia della Norvegia (un'edizione del 1594 delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson) e lo hanno donato alla biblioteca di Bryne, comune in cui è cresciuto Erling, a condizione che "il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra"
Erling Haaland a sostegno della memoria, la cultura e il futuro della sua Norvegia. L'attaccante del Manchester City, infatti, ha acquistato insieme al padre Alf-Inge (anche lui ex calciatore) il libro più costoso della storia del Paese scandinavo per donarlo alla città in cui è cresciuto. Si tratta di un'edizione del 1594 delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson che narrano "storie di re, regine, contadini e guerrieri della Norvegia medievale sono appartenute a tutti. Prima come tradizione orale, poi come pagine di manoscritti accuratamente trascritti e infine come pagine di libri stampati" come si legge nel comunicato ufficiale. La famiglia Haaland si è assicurata l'unica copia rimasta, e appartenente al collezionista Johan Odfjell, per 1.3 milioni di corone norvegesi (circa 118 mila euro), secondo l'agenzia di stampa NTB, ma l'acquisizione non è avvenuta per fini privati: il libro è stato donato alla biblioteca del comune di Bryne - città in cui Erling è cresciuto dopo essere nato in Inghilterra -, a condizione che "il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra, da Bryne e Jæren" secondo quanto dichiarato dal norvegese nella nota diffusa dal Comune.
"I libri permettono a molti di realizzare i propri sogni"
Pur non essendo "mai stato un grande lettore - ha spiegato -, sto vivendo il mio sogno, ma purtroppo è un privilegio riservato a pochi. Ho visto come i libri permettano a molte persone di sognare e di realizzare i propri sogni". Il libro sarà legato a un concorso di lettura nelle scuole del Comune, che si terrà nel prossimo anno scolastico: il premio consisterà in una visita allo stadio Ullevaal di Oslo per assistere a una partita di Haaland e della nazionale norvegese.