L'attaccante e il padre hanno acquistato il libro più costoso della storia della Norvegia (un'edizione del 1594 delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson) e lo hanno donato alla biblioteca di Bryne, comune in cui è cresciuto Erling, a condizione che "il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra"

Erling Haaland a sostegno della memoria, la cultura e il futuro della sua Norvegia. L'attaccante del Manchester City, infatti, ha acquistato insieme al padre Alf-Inge (anche lui ex calciatore) il libro più costoso della storia del Paese scandinavo per donarlo alla città in cui è cresciuto. Si tratta di un'edizione del 1594 delle Saghe dei Re di Snorri Sturluson che narrano "storie di re, regine, contadini e guerrieri della Norvegia medievale sono appartenute a tutti. Prima come tradizione orale, poi come pagine di manoscritti accuratamente trascritti e infine come pagine di libri stampati" come si legge nel comunicato ufficiale. La famiglia Haaland si è assicurata l'unica copia rimasta, e appartenente al collezionista Johan Odfjell, per 1.3 milioni di corone norvegesi (circa 118 mila euro), secondo l'agenzia di stampa NTB, ma l'acquisizione non è avvenuta per fini privati: il libro è stato donato alla biblioteca del comune di Bryne - città in cui Erling è cresciuto dopo essere nato in Inghilterra -, a condizione che "il libro sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie di chi viene dalla mia terra, da Bryne e Jæren" secondo quanto dichiarato dal norvegese nella nota diffusa dal Comune.