Jurgen Klopp: "Nessuna offerta dal Real Madrid, ma la mia carriera non è finita"

Jurgen Klopp si prepara a vivere i Mondiali del 2026 da opinionista per Magenta Tv e, durante un evento di presentazione dell'emittente tedesca, ha parlato del suo futuro come allenatore. Il tedesco, fermo dal 2024 dopo la fine della sua esperienza di 9 anni a Liverpool, ha risposto alle domanda sul suo futuro, precisamente riguardo a un suo possibile passaggio al Real Madrid. Klopp ha smentito ogni voce riguardo ad eventuali contatti avuti con i Blancos: "Se il Real Madrid avesse chiamato, l'avrei saputo prima o poi. Ma sono tutte sciocchezze. Non hanno mai chiamato, nemmeno una volta. Non hanno nemmeno chiamato il mio agente". Klopp ha chiuso le porte anche ad un futuro sulla panchina della Nazionale tedesca, al posto di Nagelsmann: "L'ho già detto mille volte, al momento ovviamente non ci penso nemmeno. Non c'è motivo". Nonostante tutto, l'ex Borussia Dortmund e Liverpool non vuole porre la parola fine alla sua carriera da allenatore: "Non sono ancora alla fine come allenatore. Quindi chissà cosa succederà nei prossimi anni: sicuramente non allenerò un altro club inglese che non sia il Liverpool. Ma non è previsto nulla in questo senso. Non sono ancora arrivato all'età per ritirarmi".