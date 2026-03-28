Amichevoli, i risultati di oggi: doppietta per David, in gol McKennie e De Ketelaere
Tante amichevoli anche in questo sabato di calcio internazionale e non sono mancati tra i protagonisti volti della nostra Serie A. In gol McKennie e De Ketelaere nella larga vittoria del Belgio sugli Stati Uniti, doppietta di David dagli 11 metri per il pari tra Canada e Islanda. Ecco il riepilogo dei risultati
- 39' McKennie (USA), 45' Debast (B), 53' Onana (B), 59' rig. De Ketelaere (B), 68' e 82' Lukebakio (B), 87' Agyemang (USA)
- Weston McKennie (Juventus) titolare, 1 GOL, sostituito al 70'
- Christian Pulisic (Milan) titolare, sostituito al 70'
- Kevin De Bruyne (Napoli) titolare, sostituito al 70'
- Charles De Ketelaere (Atalanta) titolare, 1 GOL, sostituito al 62'
- Alexis Saelemaekers (Milan) titolare, sostituito al 62'
- Koni De Winter (Milan) entrato al 62'
- Lois Openda (Juventus) entrato al 62'
- 84' Ito
- Scott McTominay (Napoli) titolare, sostituito al 71'
- Lewis Ferguson (Bologna) titolare, in campo per 90'
- Billy Gilmour (Napoli) entrato al 71'
- Zion Suzuki (Parma) titolare, in campo per 90'
- 9' e 21' Oskarsson (I), 67' rig. e 75' rig. David (C)
- Jonathan David (Juventus) titolare, 2 GOL, sostituito all'87'
- Mikael Egill Ellertsson (Genoa) titolare, in campo per 90'
- 35' Guessand, 45+1' Adingra, 62' Godo, 93' Singo
- Evan Ndicka (Roma) titolare, sostituito al 79'
- 41' Jackson, 54' Sarr I.
- Boulaye Dia (Lazio) entrato al 67'
- Assane Diao (Como) entrato al 67'
- 79' Schon
- nessun giocatore della Serie A in campo