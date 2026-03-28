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Amichevoli, i risultati di oggi: doppietta per David, in gol McKennie e De Ketelaere

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Tante amichevoli anche in questo sabato di calcio internazionale e non sono mancati tra i protagonisti volti della nostra Serie A. In gol McKennie e De Ketelaere nella larga vittoria del Belgio sugli Stati Uniti, doppietta di David dagli 11 metri per il pari tra Canada e Islanda. Ecco il riepilogo dei risultati

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